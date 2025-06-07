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Фабиан Руис: «Надеюсь, “Золотой мяч” достанется партнеру по команде — будь это игрок сборной Испании или “ПСЖ”. Они все заслуживают — выдался невероятный сезон»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ранее заявил, что проголосует за Фабиана Руиса, Педри и Ламина Ямаля в качестве кандидатов на «Золотой мяч».

Источник: Спортс"

«Мы показываем отличные результаты, выигрываем титулы. “Золотой мяч” — это отдельный приз, вручаемый лучшему игроку сезона. И сейчас я об этом даже не думаю.

Я думаю о том, чтобы наслаждаться собой и помогать национальной сборной сейчас, и моей команде, когда это необходимо. Сейчас я думаю только о предстоящем матче с Португалией.

Надеюсь, что «Золотой мяч» достанется моему товарищу по команде. Неважно, будь это игрок из сборной или из «ПСЖ». Главное, чтобы это был партнер по команде, и я буду рад за того, кто его выиграет.

Они все этого заслуживают, потому что у них выдался невероятный сезон. Пусть победит лучший«, — сказал полузащитник сборной Испании и “ПСЖ” Фабиан Руис.