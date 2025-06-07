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«Сербия была посильнее, чем Нигерия. Никто из нигерийцев не удивил — Россия играла лучше и должна была побеждать». Пальцев про 1:1

Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

Источник: Спортс"

"Я считаю, что мы играли лучше и должны были побеждать. Мы хорошо играли.

В плане уровня была хорошая игра и соперник тоже. Думаю, что Сербия была посильнее, чем Нигерия. Все нормально. Ничего не произошло.

В моменте с пропущенным голом поддержали Сафонова. Такое бывает.

Никто из нигерийцев не удивил особо. Со сборной Беларуси хочется сыграть в классный футбол", — сказал защитник сборной России Валентин Пальцев.

21 марта 2024 года Сербия проиграла России (0:4) в товарищеском матче.

Сафонов привез с Нигерией — ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут.