«Сербия была посильнее, чем Нигерия. Никто из нигерийцев не удивил — Россия играла лучше и должна была побеждать». Пальцев про 1:1

"Я считаю, что мы играли лучше и должны были побеждать. Мы хорошо играли.
В плане уровня была хорошая игра и соперник тоже. Думаю, что Сербия была посильнее, чем Нигерия. Все нормально. Ничего не произошло.
В моменте с пропущенным голом поддержали Сафонова. Такое бывает.
Никто из нигерийцев не удивил особо. Со сборной Беларуси хочется сыграть в классный футбол", — сказал защитник сборной России Валентин Пальцев.
21 марта 2024 года Сербия проиграла России (0:4) в товарищеском матче.
Сафонов привез с Нигерией — ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут.