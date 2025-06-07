Анжело о Роналду: «Талиска пошутил: “Не разговаривай с ним. Жди, он сам тебя поприветствует”. Криштиану сказал: “Ну вот, новенькие даже не здороваются”. Я сразу извинился»

А он взял и подшутил надо мной: «Даже не разговаривай с ним. Жди, пока он сам тебя поприветствует». Я сразу весь напрягся.
Потом Криштиану заходит в раздевалку — у него такая невероятная харизма! Я сижу, он заходит и начинает со всеми здороваться. Я поворачиваюсь к Талиске и спрашиваю: «Что делать?» А он говорит: «Не здоровайся, подожди, пока он сам подойдет».
Роналду поздоровался со всеми, а до меня не дошел. Потом сел и посмотрел на меня. И вдруг говорит: «Ну вот, новенькие приходят и даже не здороваются. Посмотрим, как дальше пойдет…».
Я сразу извинился: «Прости, Криштиану, Талиска сказал, что не надо здороваться первым».
А он в ответ: «Если что-то нужно — обращайся, отец тут все контролирует. Только на поле пасуй мне». Вот тогда все напряжение и ушло«, — рассказал ESPN 20-летний полузащитник “Аль-Насра”.