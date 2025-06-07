Анжело о Роналду: «Талиска пошутил: “Не разговаривай с ним. Жди, он сам тебя поприветствует”. Криштиану сказал: “Ну вот, новенькие даже не здороваются”. Я сразу извинился»

Потом Криштиану заходит в раздевалку — у него такая невероятная харизма! Я сижу, он заходит и начинает со всеми здороваться. Я поворачиваюсь к Талиске и спрашиваю: «Что делать?» А он говорит: «Не здоровайся, подожди, пока он сам подойдет».