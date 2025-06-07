Роналду об игре с Месси в одной команде: «У меня были предложения из Аргентины, но маловероятно, мне уже 40. Мы 15 лет соперничали на одном уровне, он уважает меня, как и я его»

И к Месси — мы были соперниками много лет, но я уже говорил: мы 15 лет соревновались на одном уровне. Помню, раньше он совсем не говорил по-английски, не знаю, как сейчас, и я ему переводил, когда на церемониях объясняли, что нужно делать.