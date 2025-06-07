Роналду о Мартинесе: «Очень довольны его работой: приехал из другой страны, говорит на нашем языке, поет наш гимн. Если критикуют тренера, дошедшего до финала, представьте остальных»

Мы очень довольны работой тренер. Приехал из другой страны, говорит на нашем языке, поет наш гимн. Я ценю его ежедневную страсть к работе. Главное — это результаты, а они очень хорошие. Завтра, выиграем мы или нет, всегда будут споры, но для меня эти споры не имеют смысла, — сказал форвард сборной Португалии.