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Роналду о выходе в финал Лиги наций: «Это для нас. Это для вас. Это для Португалии. Завтра настанет день, чтобы снова творить историю»

Сборная Португалии обыграла команду Германии в полуфинале Лиги наций со счетом 2:1. Победный гол забил Роналду.

Источник: Спортс"

В финале португальцы сыграют с Испанией. Матч пройдет завтра, начало — в 22:00 по московскому времени.

«Это для нас. Это для вас. Это для Португалии. Завтра настанет день, чтобы снова творить в историю», — написал Роналду в соцсетях.