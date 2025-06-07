Игрок «Аль-Райяна» Гедес об обмене футболками с Роналду: «Я немного боялся услышать “нет”, но он вел себя скромно. Криштиану — самый большой кумир для меня, как и для многих

Для меня, как и для многих других, он самый большой кумир. У меня получилось прийти вместе с сыном в отель, сфотографироваться с ним, и он встретил нас очень хорошо. А в день игры это было невероятно. Я играл против него… и даже забил гол! Он тоже забил. Так что все прошло идеально", — сказал Гедес в интервью Globo.