Хоккеист «Авангарда» Якупов о футболе: «Адский вид спорта. Многие думают, что в него легко играть, а это не так. Овечкин прав — у футболистов даже разминка тяжелая»

В тот момент я думал, что футбол — это какой-то адский вид спорта. Многие люди ведь думают, что в него легко играть. А это не так. Овечкин правильно рассказывал, что у футболистов даже разминка тяжелая и энергозатратная, — сказал форвард омского «Авангарда».