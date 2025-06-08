Хоккеист «Авангарда» Якупов о футболе: «Адский вид спорта. Многие думают, что в него легко играть, а это не так. Овечкин прав — у футболистов даже разминка тяжелая»

— Я, когда в том матче вышел на поле, я вообще недооценил серьезность мероприятия. Ты же обычно, когда играешь в футбик с друзьями, любителями, подходишь к нему в расслабленном состоянии, особо не изнуряешь себя нагрузками.
А тут прикинь — мы вышли против бывших профиков. Супер Пав [Роман Павлюченко] даже приехал, настоящая легенда российского футбола. Мы начали играть против них нашей хоккейной компашкой и, конечно, быстро физически подсели.
В тот момент я думал, что футбол — это какой-то адский вид спорта. Многие люди ведь думают, что в него легко играть. А это не так. Овечкин правильно рассказывал, что у футболистов даже разминка тяжелая и энергозатратная, — сказал форвард омского «Авангарда».