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Кафанов о Сафонове в игре с Нигерией: «Совершил фантастический сэйв, который мало кому под силу в Европе. Моменты, в которых он выручил, показали, что он стал сильнее»

"В первом тайме Матвей совершил фантастический сэйв, который мало кому под силу в Европе. Удар был очень сильным и наносился с близкого расстояния. Во втором тайме спас команду, накрыв мяч в ногах нападающего на линии вратарской.

Источник: Спортс"

В моменте с пропущенным голом ошибка объяснима, потому что в клубе, где он играет, начало атаки строится по-другому. Такая игра связана с определенным риском, и Матвею было очень сложно перестроиться за такой короткий период. Те два дня, что были у нас с вратарями на подготовку к матчу, были посвящены именно такой игровой ситуации. Просто не хватило времени почувствовать, в какой ситуации можно отдавать мяч в центральную зону, а в какой — нельзя.

Матвею сказал большое спасибо за хорошую работу. Моменты, в которых он выручил команду, и то, что мы увидели в тренировочном процессе при завершении атаки, показали, что [в «ПСЖ»] он стал сильнее.

Также пожелал найти время на отдых после клубного чемпионата мира, если будет такая возможность, потому что прошедший сезон забрал у него много сил, его голове нужен отдых", — сказал тренер вратарей сборной России.

«Они в “ПСЖ” это не тренируют совсем». Слова Карпина о привозе Сафонова — не шутка.