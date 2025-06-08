Ветераны «Спартака» обыграли бывших футболистов сборной Молдавии в Матче Победы

Вице-спикер Госдумы РФ, руководитель движения «Победа 9/45» Борис Чернышов назвал основную цель матча. «Основная цель — в спортивной атмосфере отпраздновать 80-летие Великой Победы, — сказал Чернышов. — Этот год посвящен 80-летию Великой Победы, мы должны отпраздновать это событие во всех направлениях, провести не только какие-либо мероприятия — прежде всего нашей главной целью является вовлечение в разговор о Великой Победе молодого поколения. Сегодня молодежные и детские команды тоже показали себя, были и группы поддержки, также дети болеют за своих родителей на поле. Все вместе мы продвигаемся к основной идее этого проекта. ДНК победителя в каждом из нас, мы должны быть благодарны и соответствовать поколению победителей, которые создавали нашу великую страну».