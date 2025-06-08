Ветераны «Спартака» обыграли бывших футболистов сборной Молдавии в Матче Победы

МЫТИЩИ /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Бывшие футболисты московского «Спартака», которые представляли Россию, обыграли бывших игроков национальной команды Молдавии в Матче Памяти, посвященном 80-летию Победы. Встреча прошла на стадионе имени Дмитрия Аленичева в подмосковных Мытищах.
Игра завершилась со счетом 5:3. В составе «Спартака» четыре мяча забил Никита Баженов, один гол на счету Андрея Тихонова. В составе сборной Молдавии отличился Сергей Чуйко, еще двумя мячами отметился Павел Абрамов. Матч прошел в формате 2 тайма по 30 минут.
Вице-спикер Госдумы РФ, руководитель движения «Победа 9/45» Борис Чернышов назвал основную цель матча. «Основная цель — в спортивной атмосфере отпраздновать 80-летие Великой Победы, — сказал Чернышов. — Этот год посвящен 80-летию Великой Победы, мы должны отпраздновать это событие во всех направлениях, провести не только какие-либо мероприятия — прежде всего нашей главной целью является вовлечение в разговор о Великой Победе молодого поколения. Сегодня молодежные и детские команды тоже показали себя, были и группы поддержки, также дети болеют за своих родителей на поле. Все вместе мы продвигаемся к основной идее этого проекта. ДНК победителя в каждом из нас, мы должны быть благодарны и соответствовать поколению победителей, которые создавали нашу великую страну».
Гостей поприветствовала депутат молдавского парламента, вице-председатель блока оппозиционных партий «Победа» Марина Таубер. «Собрались тренеры, команды, игроки, хочется, чтобы сегодня победили дружба, справедливость, история», — сказала Таубер.
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, почему матч прошел на арене его имени. «Организаторы спросили, я ответил, что двумя руками за, но был еще вопрос в виде согласования с администрацией города, — сказал Аленичев журналистам. — Этот матч важен не только для взрослых, но и для детей, было много воспитанников и из моей академии. Когда узнали, то мы, спартаковские ветераны, сразу откликнулись без сомнений».