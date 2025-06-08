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Роналду забил 138 голов за сборную — больше всех. У Месси 112 мячей

40-летний нападающий сравнял счет в матче против команды Испании в финале Лиги наций (2:2, второй тайм).

Источник: Спортс"

Этот гол стал 138-м в карьере Роналду в составе Португалии. Он рекордсмен по голам на уровне национальных сборных.

Вторым по этому показателю идет Лионель Месси со 112 мячами за сборную Аргентины.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.