Роналду забил 138 голов за сборную — больше всех. У Месси 112 мячей

Этот гол стал 138-м в карьере Роналду в составе Португалии. Он рекордсмен по голам на уровне национальных сборных.
Вторым по этому показателю идет Лионель Месси со 112 мячами за сборную Аргентины.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
40-летний нападающий сравнял счет в матче против команды Испании в финале Лиги наций (2:2, второй тайм).
Этот гол стал 138-м в карьере Роналду в составе Португалии. Он рекордсмен по голам на уровне национальных сборных.
Вторым по этому показателю идет Лионель Месси со 112 мячами за сборную Аргентины.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.