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Совладелец «Интер Майами» о Месси: «Хотим, чтобы он завершил карьеру здесь. Я настроен оптимистично, мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома»

Месси подписал контракт с американским клубом летом 2023 года на 2,5 года — до конца сезона МЛС-2025.

Источник: Спортс"

"Я ранее говорил, что моя мечта — чтобы игрок под номером 10 открыл наш новый стадион в марте. Это решение зависит от Месси. Мы хотим, чтобы Месси завершил карьеру здесь.

Несколько месяцев назад я говорил, что новости по этому поводу должны появиться летом, но, надеюсь, это произойдет как можно раньше. Я настроен оптимистично, потому что мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома, чтобы ему было комфортно.

Я всегда говорил, что он настоящий боец, он хочет побеждать. Надеюсь, мы сможем вместе завоевать множество трофеев в «Интер Майами» в ближайшие годы. Мы ждем момента, чтобы сообщить болельщикам хорошие новости о Лионеле Месси«, — сказал совладелец “Интер Майами” Хорхе Мас.