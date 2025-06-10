Совладелец «Интер Майами» о Месси: «Хотим, чтобы он завершил карьеру здесь. Я настроен оптимистично, мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома»

Несколько месяцев назад я говорил, что новости по этому поводу должны появиться летом, но, надеюсь, это произойдет как можно раньше. Я настроен оптимистично, потому что мы сделали все возможное, чтобы Лео чувствовал себя как дома, чтобы ему было комфортно.