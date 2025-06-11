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«Гладышева ждет большое будущее, если продолжит работать в том же духе. Можем его где‑то в Европе увидеть». Мартынович о хавбеке «Динамо»

Хавбек сборной России сделал покер в товарищеском матче с Беларусью (4:1).

Источник: Спортс"

"Проигрывать всегда обидно. По ощущением, мы пропустили больше, чем наиграли, какие‑то голы были необязательные. Игра была веселая, с множеством голов. Болельщикам, я думаю, понравилось.

Во втором тайме немного перестроились. Обидно проигрывать, сделаем выводы. В первом тайме не получилось забить, нужно бережнее относиться к своим моментам. Ничего не вернуть, надо больше работать над реализацией и концентрацией.

Гладышев — отличный игрок, его ждет большое будущее, если будет продолжать работать в том же духе. В ближайшее время можем его где‑то в Европе увидеть", — сказал капитан сборной Беларуси.