Президент «Урала»: «Домашнее судейство в Грозном или не домашнее, но есть факт: опытный судья ошибся в ключевом эпизоде»

Честно, не знаю, как там судьи работают, довлеют над ними или нет. Могу сказать, что опытный судья не засчитал гол. Наверное, судить там так же тяжело, как и играть. Домашнее судейство в Грозном или не домашнее, но есть факт: опытный судья ошибся в ключевом эпизоде", — сказал Григорий Иванов.