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Гендиректор «Аль-Хилаля»: «Подписав легионеров, мы выросли в соцсетях — у нас более 40 млн подписчиков. Когда Неймар ушел, мы не потеряли ни одного подписчика — это демонстрирует и

— Заметили вы прогресс в чемпионате Саудовской Аравии?

Источник: Спортс"

— Без сомнения. Приходит все больше и больше игроков высшего уровня. Была подтверждена чемпионата мира в 2034 году, что влечет за собой серьезные усилия, особенно в плане развития стадионов.

Мы все чаще видим приход большего количества спонсоров, увеличение посещаемости на стадионах и рост числа подписчиков в социальных сетях.

Когда мы подписали иностранных игроков во главе с Неймаром, мы значительно выросли в социальных сетях и теперь у нас более 40 миллионов подписчиков.

Когда Неймар ушел из клуба в январе, мы не потеряли ни одного подписчика — они продолжали следить за нашим контентом.

Это демонстрирует неподдельный интерес к соревнованию, — сказал генеральный директор «Аль-Хилаля» Эстеве Кальсада.

Симоне Индзаги возглавляет «Аль-Хилаль». В команде играют Малком, Сергей Милинкович-Савич, Жоау Канселу, Александар Митрович, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Яссин Буну.