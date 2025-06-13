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Мостовой об обучении на тренера: «Все сводится к одному: мяч — круглый, ворота — прямоугольные. Все схемы отработаны десятилетиями. Ничего нового не придумано»

"На самом деле, интересного было немало. Но в конечном итоге все сводится к одному: мяч — круглый, ворота — прямоугольные. Задача любого исполнителя в зависимости от позиции на поле — либо забить, либо не дать отличиться сопернику.

Источник: Спортс"

Понятно, существует куча различных принципов, но в любом случае все схемы отработаны десятилетиями. Ничего нового не придумано. Да, есть Лионель Месси, который способен взять мяч и обыграть пятерых. Ну так его боженька в голову поцеловал", — сказал экс-игрок сборной России.