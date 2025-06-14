Агент Дьокереша имеет право на 10% от каждого отклоненного предложения на 60 млн евро, которое принесет «Спортингу». Но клуб угрожает поднять цену до 100 млн при активации этого пункта

Как сообщает Maisfutebol, при переходе форварда в португальский клуб стороны предусмотрели в контракте пункт, согласно которому представитель футболиста будет иметь право получить 10% от каждого предложения на сумму 60 млн евро (без учета бонусов), которое он сам принесет клубу и которое будет отклонено. То есть в случае, если агенту удастся найти вариант с продажей Дьокереша за 60 млн евро, а «Спортинг» не согласится его принять, клуб будет вынужден перечислить 6 млн евро.