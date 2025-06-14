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Карпин о составе «Динамо»: «Сильно не изменится, времени не так много, но любой тренер хочет усилить какие-то позиции. Даже в “ПСЖ”, выигравшем ЛЧ, будут изменения»

— Насколько сильно изменится состав «Динамо» за летнее трансферное окно?

Источник: Спортс"

— Я думаю, что сильно точно не изменится, не так много времени. Предсезонный сбор не такой длинный, времени не так много, чтобы делать большие какие-то изменения.

Понятно, что хотелось бы, любой тренер скажет в любой команде, даже в «Пари Сен-Жермен», который выиграл Лигу чемпионов, на следующий год, я уверен, будут усиления какие-то или изменения. Поэтому понятно, что любой тренер хочет что-то добавить, усилить какие-то позиции. Надеюсь, что кто-то еще придет. Возможно, кто-то уйдет. Здесь тоже зависит от многих факторов.

— В сборной вы уже поработали со многими динамовцами. Последний пример — Ярослав Гладышев. Что сделали с нападающим?

— Ничего такого сверхъестественного не делали. Понятно, тренировались. Доволен его отношением в течение всего сбора и в игре, еще и получилось 4 гола забить, с чем мы его и поздравляем, понятно. Четыре гола в каждой игре вряд ли будет получаться, поэтому важнее, наверное, даже не четыре гола, а именно то, как он играл, — сказал главный тренер «Динамо».