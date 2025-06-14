Карпин о составе «Динамо»: «Сильно не изменится, времени не так много, но любой тренер хочет усилить какие-то позиции. Даже в “ПСЖ”, выигравшем ЛЧ, будут изменения»

— Ничего такого сверхъестественного не делали. Понятно, тренировались. Доволен его отношением в течение всего сбора и в игре, еще и получилось 4 гола забить, с чем мы его и поздравляем, понятно. Четыре гола в каждой игре вряд ли будет получаться, поэтому важнее, наверное, даже не четыре гола, а именно то, как он играл, — сказал главный тренер «Динамо».