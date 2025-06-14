Бекхэм посвящен в рыцари за заслуги в футболе и благотворительную деятельность

Бекхэм, которому в мае исполнилось 50 лет, поиграл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ», «Лос-Анджелес Гэлакси», выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Ла Лигу, МЛС, Лигу 1 и другие соревнования.