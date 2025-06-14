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Бекхэм посвящен в рыцари за заслуги в футболе и благотворительную деятельность

Бывший полузащитник сборной Англии был удостоен рыцарского звания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность.

Источник: Спортс"

Теперь Дэвид получит право на титулование «сэр», а его жена Виктория — на титулование «леди».

Бекхэм, которому в мае исполнилось 50 лет, поиграл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ», «Лос-Анджелес Гэлакси», выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Ла Лигу, МЛС, Лигу 1 и другие соревнования.

В честь так называемого официального дня рождения короля также были отмечены, помимо прочих:

— Люк Литтлер и Люк Хамфрис — удостоены звания членов Ордена Британской империи за заслуги в дартсе;

— Билли Бостон — удостоен рыцарского звания за заслуги в регбилиг (первым среди представителей этого вида спорта);

— Вирджиния Уэйд — удостоена звания командора Ордена за заслуги в теннисе;

— Рэйчел Дэйли — удостоена звания члена Ордена за заслуги в футболе.