Агуэро о Роналду: «Он только что выиграл Евро? Ах, Лигу наций… Поздравляю. А чего не играет на КЧМ? Придется смотреть по телевизору»

В матче открытия турнира «Интер Майами» Лионеля Месси сыграл вничью с «Аль-Ахли» (0:0).
«Ты очень большой фанат Криштиану, не так ли?» — спросил аргентинец у блогера. После утвердительного ответа американца Серхио добавил: «Я это уважаю, все в порядке. Он хороший игрок. Я предпочитаю Месси, конечно».
Затем Агуэро с сарказмом поинтересовался у IShowSpeed, почему его любимый футболист не участвует в КЧМ.
«Роналду играет сейчас здесь, на клубном чемпионате мира, или нет? Может, ему придется смотреть по телевизору», — заявил он.
IShowSpeed сказал, что португалец приведет свою сборную к победе на ЧМ-2026.
«Он же только что выиграл чемпионат Европы, нет? Ах, Лигу наций… Поздравляю», — отреагировал Агуэро.