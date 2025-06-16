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«ПСЖ» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 21:3. «Атлетико» разгромлен 4:0, «Интер» — 5:0

Команда Луиса Энрике начала выступление на клубном чемпионате мира с разгрома «Атлетико» — 4:0.

Ранее были обыграны «Интер» (5:0), «Реймс» (3:0), «Осер» (3:1), «Монпелье» (4:1) и «Арсенал» (2:1). За это время парижане победили в Кубке Франции и Лиге чемпионов.

20 июня «ПСЖ» встретится с «Ботафого».