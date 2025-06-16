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Матч «ПСЖ» — «Атлетико» посетили 80 619 зрителей. Это рекорд сезона для обоих клубов

Парижане разгромили мадридцев в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира — 4:0. Игра прошла на стадионе «Роуз Боул» и привлекла 80 619 болельщиков.

Источник: Спортс"

Для обоих клубов эта игра стала самой посещаемой в текущем сезоне.

Следует отметить, что на матче «Аль-Ахли» — «Интер Майами» было 60 927 фанатов, на игре «Баварии» с «Окленд Сити» — 21 152.