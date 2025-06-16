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Коке о 0:4 от «ПСЖ»: «Вот почему они чемпионы Европы. Знаем их уровень. Каждая мелочь была не в пользу “Атлетико”

В первом матче группового этапа клубного чемпионата мира мадридская команда уступила со счетом 0:4.

Источник: Спортс"

"Мы знаем их уровень, вот почему они чемпионы Европы. Мы могли сравнять счет усилиями Антуана [Гризманна], а затем пропустили второй гол.

Когда Хулиан [Альварес] забил, гол отменили из-за фола, и свистели, когда хотели… Все мы видели, что происходило на поле, любые мелочи складывались не в нашу пользу. Мы должны играть так, как играли во втором тайме.

Теперь нам предстоят два важных матча, в которых мы должны победить. Все должны быть сосредоточены«, — сказал полузащитник “Атлетико” в интервью DAZN.