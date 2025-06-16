ФИФА назвала матч открытия КЧМ «оглушительным успехом» и началом «новой главы в мировом клубном футболе»: «Это путешествие навсегда изменит облик игры»

«Мы стали свидетелями захватывающего открытия турнира матчем между “Аль-Ахли” и “Интер Майами”, который прошел в невероятной атмосфере на переполненном стадионе Hard Rock в Майами. В настоящем празднике футбола, перед 60 927 зрителями на трибунах и многомиллионной телевизионной аудиторией по всему миру, обе команды и те, кто просто пришел стать частью истории, продемонстрировали свой энтузиазм, яркость и страсть, открывая новую главу в мировом клубном футболе.