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ФИФА назвала матч открытия КЧМ «оглушительным успехом» и началом «новой главы в мировом клубном футболе»: «Это путешествие навсегда изменит облик игры»

Международная федерация футбола опубликовала сообщение, в котором назвала игру «Аль-Ахли» с «Интер Майами» (0:0) «оглушительным успехом».

Источник: Спортс"

«Мы стали свидетелями захватывающего открытия турнира матчем между “Аль-Ахли” и “Интер Майами”, который прошел в невероятной атмосфере на переполненном стадионе Hard Rock в Майами. В настоящем празднике футбола, перед 60 927 зрителями на трибунах и многомиллионной телевизионной аудиторией по всему миру, обе команды и те, кто просто пришел стать частью истории, продемонстрировали свой энтузиазм, яркость и страсть, открывая новую главу в мировом клубном футболе.

Этот матч задал тон тому, что обещает стать грандиозным турниром в Соединенных Штатах, и поклонники нашего футбола — или соккера — получат уникальную возможность увидеть лучшие команды мира и крупнейших звезд прямо у себя дома.

Когда футбол выходит на первый план, мир готов отправиться в историческое путешествие, которое завершится коронацией первых официальных клубных чемпионов мира ФИФА. Путешествие, которое навсегда изменит облик футбола", — говорится в публикации.