Маркиньос после 4:0 с «Атлетико»: «ПСЖ» выиграл ЛЧ и продолжает выкладываться. Энрике умеет работать над мотивацией — мы знаем, что делать и как играть"

«Когда все идет хорошо, он подбадривает нас. Если что-то идет не так, он работает, чтобы это исправить. Он прекрасно умеет работать над мотивацией и психологическим настроем. Это ежедневная философия. Мы знаем, что делать, как тренироваться и как играть», — сказал защитник «ПСЖ».