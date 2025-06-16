Тевес сделал покер в благотворительном матче на «Олд Траффорд» — его освистывали после каждого гола. В игре участвовали Руни, Ривалдо, Трезеге, ван дер Сар, актриса Белла Рамзи

За первых сыграли Эдвин ван дер Сар, Неманя Видич, Ривалдо, Давид Трезеге, Карлос Тевес, Леонардо Бонуччи, Робби Кин, экс-боксер Тони Белью, певец Никки Бирн и другие, за вторых — Джо Харт, Гари Невилл, Джермейн Дефо, Аарон Леннон, Уэйн Руни, Пол Скоулз, актриса Белла Рамзи и прочие. В тренерский штаб сборной мира вошел Петер Шмейхель, в тренерский штаб английской команды — Тайсон Фьюри, Харри Реднапп, Дэвид Джеймс.
Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу условных гостей. Четыре мяча — на счету вышедшего на замену Тевеса.
Daily Mail отмечает, что аргентинца, перешедшего из «МЮ» в «Манчестер Сити» в 2009 году, освистывали и во время объявления составов, и после каждого гола.
Организаторам удалось привлечь свыше 7 млн фунтов, которые будут через ЮНИСЕФ направлены на помощь детям по всему миру.