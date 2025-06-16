Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Палмейрас
0
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.00
П2
3.72
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
05:00
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.40
П2
3.40
Футбол. Зарубежный
завершен
Бавария
10
:
Окленд
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Ахли
0
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.55
П2
11.00

Тевес сделал покер в благотворительном матче на «Олд Траффорд» — его освистывали после каждого гола. В игре участвовали Руни, Ривалдо, Трезеге, ван дер Сар, актриса Белла Рамзи

На стадионе «Манчестер Юнайтед» состоялась ежегодная игра под вывеской Soccer Aid, в которой приняли участие так называемые сборная мира и сборная Англии.

Источник: Спортс"

За первых сыграли Эдвин ван дер Сар, Неманя Видич, Ривалдо, Давид Трезеге, Карлос Тевес, Леонардо Бонуччи, Робби Кин, экс-боксер Тони Белью, певец Никки Бирн и другие, за вторых — Джо Харт, Гари Невилл, Джермейн Дефо, Аарон Леннон, Уэйн Руни, Пол Скоулз, актриса Белла Рамзи и прочие. В тренерский штаб сборной мира вошел Петер Шмейхель, в тренерский штаб английской команды — Тайсон Фьюри, Харри Реднапп, Дэвид Джеймс.

Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу условных гостей. Четыре мяча — на счету вышедшего на замену Тевеса.

Daily Mail отмечает, что аргентинца, перешедшего из «МЮ» в «Манчестер Сити» в 2009 году, освистывали и во время объявления составов, и после каждого гола.

Организаторам удалось привлечь свыше 7 млн фунтов, которые будут через ЮНИСЕФ направлены на помощь детям по всему миру.