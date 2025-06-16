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Хвича и Витинья набрали по 9 очков против «Атлетико»: грузин забил, португалец отдал 2 ассиста

В 1-м тайме Хвича Кварацхелия сделал 2 ассиста. Всего он набрал 9 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +6 за ассисты, +1 за сухой матч). Полузащитника «ПСЖ» выбрали 7,2% игроков.

Витинья забил перед перерывом с передачи Хвичи. За игру у полузащитника тоже 9 очков (+3 за полный матч, +5 за гол, +1 за сухой матч). Его выбрали 6,3% фэнтези-менеджеров.

? Моя команда на КЧМ.