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Шапи о титуле «Краснодара» в РПЛ: «Галицкому надо просто ставить прижизненный памятник! Проснулся в 8 утра, чтобы посмотреть матч с “Динамо”, очень переживал»

Клуб впервые в истории стал чемпионом России, опередив «Зенит» на 1 очко в таблице Мир РПЛ.

«Очень хотел, что мой родной клуб выиграл этот трофей, сильно за него болел. Проснулся в восемь утра, чтобы посмотреть трансляцию матча с “Динамо”. Думал, что дома “Краснодар” выиграет и не упустит такой шанс на золото, но все равно очень переживал.

За президента, за главного тренера, с которым я работал в разных возрастах от детского до взрослого, за ребят, с которыми я занимался в академии, за болельщиков, за город. Сколько людей хочется поздравить — всех не перечислить, включая, например, школьных учителей при нашей академии. Они все это заслужили, а Сергей Николаевич [Галицкий] — больше всех! И, несмотря на разницу во времени, старался смотреть максимум возможных игр, если они только не начинались совсем рано.

Зимой волновался, что «Краснодар» совсем не усилился, думал, что из-за этого будет тяжелее — игроков у «Зенита» больше. Волновался и по поводу травм — того же Джона Кордобу, если бы он сломался, заменить было бы тяжело. Хотя Федя Смолов тоже, считаю, хорошо справлялся, но он все же в этом сезоне играл чуть глубже, не на острие. Но команда выдержала. Знаю Сергея Николаевича, Мурада Олеговича [Мусаева], то, как они живут футболом. И очень счастлив за них.

Галицкому надо просто ставить прижизненный памятник! Желаю ему всего самого доброго, что может быть на этом свете. И в первую очередь — здоровья и долгих лет. Клуб выиграл чемпионство — и чтобы это произошло еще много раз. Чтобы «Краснодар» выигрывал каждый год.

И чтобы сбылась его мечта и 11 воспитанников академии могли выходить в стартовом составе первой команды! Не просто один раз появиться, а именно регулярно играть. А то, что ребята из академии сыграли ключевые роли в этом чемпионстве, добавляет радости«, — сказал игрок “Канзас-Сити”.

Шапи положил красоту в МЛС — в фирменном стиле.