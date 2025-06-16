Шапи о титуле «Краснодара» в РПЛ: «Галицкому надо просто ставить прижизненный памятник! Проснулся в 8 утра, чтобы посмотреть матч с “Динамо”, очень переживал»

Зимой волновался, что «Краснодар» совсем не усилился, думал, что из-за этого будет тяжелее — игроков у «Зенита» больше. Волновался и по поводу травм — того же Джона Кордобу, если бы он сломался, заменить было бы тяжело. Хотя Федя Смолов тоже, считаю, хорошо справлялся, но он все же в этом сезоне играл чуть глубже, не на острие. Но команда выдержала. Знаю Сергея Николаевича, Мурада Олеговича [Мусаева], то, как они живут футболом. И очень счастлив за них.