Шапи о Месси: «Никогда не думал, что сыграю против него и сфотографируюсь с ним. Для меня он лучший в истории — стоило ехать в США хотя бы ради этого»

— Никогда в жизни не подумал бы, что когда-нибудь сыграю не то что час, а минуту против Месси и после матча сфотографируюсь с ним. А тут это произошло через несколько дней после прилета в США. Уже хотя бы ради одного этого стоило ехать! Для меня же это лучший футболист в истории.