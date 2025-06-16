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Шапи о Месси: «Никогда не думал, что сыграю против него и сфотографируюсь с ним. Для меня он лучший в истории — стоило ехать в США хотя бы ради этого»

Российский полузащитник сыграл против «Интер Майами» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ 26 февраля (1:3).

Источник: Спортс"

— Что такое для вас сыграть против Месси?

— Никогда в жизни не подумал бы, что когда-нибудь сыграю не то что час, а минуту против Месси и после матча сфотографируюсь с ним. А тут это произошло через несколько дней после прилета в США. Уже хотя бы ради одного этого стоило ехать! Для меня же это лучший футболист в истории.

Еще когда перед первым матчем мы были в отеле в Канзас-Сити и он прошел мимо, я подумал, что это какой-то сон, что происходит что-то невообразимое. Он же и единственный гол на канзасском морозе забил, и смотреть на его игру даже в таких условиях было фантастикой.

Надеялся даже получить его футболку, написал своему бывшему одноклубнику по «Арису» Монтойе, который играл с Лео в «Барселоне». Это не удалось, но и выход на поле против него, и фотография с ним тоже что-то невероятное, — сказал нападающий «Спортинг Канзас Сити».