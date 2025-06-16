«Дзюба — большой человек как для российского, так и для мирового футбола». Хавбек «Акрона» Джурасович о форварде

— Он очень важен для нас, Дзюба — большой человек как для российского, так и для мирового футбола.
Артем многое значит для «Акрона» и на поле, и вне его. Всегда создает атмосферу, поэтому я был очень рад, когда увидел новости о том, что он остается с нами, — сказал сербский полузащитник Алекса Джурасович.
Напомним, что Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России, он побил оба рекорда Александра Кержакова в сезоне-2024/25.
В Европе Артем выступал только за турецкий клуб «Адана Демирспор», где забил 1 гол в 5 матчах.