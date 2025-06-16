Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.75
П2
13.00
Футбол. Зарубежный
17.06
Бока Хуниорс
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.21
П2
1.62
Футбол. Зарубежный
17.06
Фламенго
:
Эсперанс
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.90
П2
10.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Ботафого
2
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
0
:
Порту
0
П1
X
П2

Шапи о Хабибе: «Убедился, что это не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как он прост в общении и готов помочь»

"Хотел ли сходить на бои по MMA в США? Все-таки, когда Хабиб Нурмагомедов закончил, у меня стало меньше интереса к этому. Раньше он был на другом уровне. Конечно, многие наши здесь дерутся, и, если у меня будет возможность поехать на какие-то бои с их участием и поддержать ребят из Дагестана, которых я хорошо знаю, постараюсь сделать это.

Знаком ли с Хабибом? Да. Как-то он был в Краснодаре на игре с ЦСКА. После матча я поехал в отель, где посидели с ним и его друзьями часа полтора. В этом разговоре я убедился, что он не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как Хабиб прост в общении, как готов помочь.

Мне было очень важно лично от него что-то узнать, услышать его советы. Общение с такими людьми, думаю, всегда идет на пользу«, — сказал нападающий “Спортинг Канзас-Сити” Магомед-Шапи Сулейманов.

Напомним, Хабиб завершил карьеру в марте 2021-го.

Сафонов — о встрече с Хабибом после финала ЛЧ: «Он сказал, что мы творим историю».

Хабиб встретился с Сафоновым после финала ЛЧ: «Вписал свое имя в историю».