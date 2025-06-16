Шапи о Хабибе: «Убедился, что это не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как он прост в общении и готов помочь»

"Хотел ли сходить на бои по MMA в США? Все-таки, когда Хабиб Нурмагомедов закончил, у меня стало меньше интереса к этому. Раньше он был на другом уровне. Конечно, многие наши здесь дерутся, и, если у меня будет возможность поехать на какие-то бои с их участием и поддержать ребят из Дагестана, которых я хорошо знаю, постараюсь сделать это.