Шапи о Хабибе: «Убедился, что это не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как он прост в общении и готов помочь»

Знаком ли с Хабибом? Да. Как-то он был в Краснодаре на игре с ЦСКА. После матча я поехал в отель, где посидели с ним и его друзьями часа полтора. В этом разговоре я убедился, что он не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как Хабиб прост в общении, как готов помочь.
Мне было очень важно лично от него что-то узнать, услышать его советы. Общение с такими людьми, думаю, всегда идет на пользу«, — сказал нападающий “Спортинг Канзас-Сити” Магомед-Шапи Сулейманов.
Напомним, Хабиб завершил карьеру в марте 2021-го.
Сафонов — о встрече с Хабибом после финала ЛЧ: «Он сказал, что мы творим историю».
Хабиб встретился с Сафоновым после финала ЛЧ: «Вписал свое имя в историю».