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Смолов о будущем: «Были предложения, но мне надо понять, хочу ли вообще играть. Оцениваю риски. Пока наслаждаюсь чемпионским отпуском»

"Честно скажу, пока даже ни с кем не разговаривал. Были предложения, но мне надо прожить, понять, хочу ли вообще играть. Физически чувствую себя хорошо, ментально взвешиваю, пытаюсь разобраться.

Источник: Спортс"

Оцениваю риски, их как будто немало… Посмотрим, как будет. Пока наслаждаюсь чемпионским отпуском", — сказал 35-летний Смолов в видео на своем ютуб-канале.

Смолов ранее стал чемпионом с «Краснодаром». Он покинул клуб на правах свободного агента.