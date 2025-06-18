Газзаев об уходе Николича из ЦСКА: «Называть кого-то предателем было бы некорректно. Удивил его выбор: лига Греции не тот турнир, ради которого стоит покидать РПЛ»

Во-первых, хотел бы отдать ему должное за прошедший сезон. Завоевание Кубка России и бронзовых медалей — бесспорно, достойный результат. Более того, в победной раздевалке после матча с «Ростовом» Николич заявил о чемпионских амбициях, о намерении бороться за золото. Выходит, в тот момент он был уверен, что останется в клубе?
Так что же произошло потом? Почему буквально через несколько дней он выкупил свой контракт у ЦСКА и договорился с АЕК? Никто так толком ничего не объяснил. И вот здесь уже возникают определенные вопросы к сербскому специалисту. Считаю, ему все-таки следовало назвать причины. Прежде всего болельщики, которые его очень тепло приняли, имеют право узнать правду.
Но Николич все свел к общим фразам, как, кстати, и клуб. В этой ситуации я не могу никого винить. Просто-напросто потому, что не знаю, что же на самом деле произошло. А вешать в данной ситуации ярлыки и называть кого-то предателем было бы совершенно некорректно с моей стороны. Единственное — удивил выбор Николича. На мой взгляд, чемпионат Греции не тот турнир, ради которого стоило покидать РПЛ", — сказал экс-тренер ЦСКА.