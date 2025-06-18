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Футболки с Месси лидируют по продажам в МЛС. Суарес — 2-й, Альмирон — 3-й, Ройс −15-й, Бускетс — 16-й, Жиру — 19-й, Пуч — 20-й

Рейтинг, представленный американской лигой, основывается на продажах на ее официальном сайте с 1 января по 1 мая 2025 года.

Источник: Спортс"

Второе место в списке занимает Луис Суарес, так же, как и Месси, выступавший за «Интер Майами». Полузащитник «Атланты Юнайтед» Мигель Альмирон идет третьим, 4-е место занимает нападающий «Сан-Диего» Ирвинг Лосано, а полузащитник «Коламбус Крю» Дарлингтон Нагбе замыкают пятерку лидеров.

Марко Ройс, представляющий «Лос-Анджелес Гэлакси», расположился на 15-м месте, Серхио Бускетс («Интер Майами») занял 16-е. На 19-й строчке представлен Оливье Жиру («Лос-Анджелес»), а Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») идет 20-м.

Российский полузащитник Алексей Миранчук, играющий в «Атланте Юнайтед» не попал в топ-25 рейтинга.