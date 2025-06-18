Футболки с Месси лидируют по продажам в МЛС. Суарес — 2-й, Альмирон — 3-й, Ройс −15-й, Бускетс — 16-й, Жиру — 19-й, Пуч — 20-й

Второе место в списке занимает Луис Суарес, так же, как и Месси, выступавший за «Интер Майами». Полузащитник «Атланты Юнайтед» Мигель Альмирон идет третьим, 4-е место занимает нападающий «Сан-Диего» Ирвинг Лосано, а полузащитник «Коламбус Крю» Дарлингтон Нагбе замыкают пятерку лидеров.