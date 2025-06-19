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Алонсо — 4-й тренер с ничьей в дебютном матче во главе «Реала» за 33 года. Перед ним были Капелло, Моуринью и Бенитес

Мадридцы сыграли вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) в 1-м туре клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

Данная статистика учитывает матчи в любых турнирах за последние 33 года.

До этого «Реал» играл вничью в первых матчах под руководством Фабио Капелло в 1996 году (1:1), Жозе Моуринью в 2010 году (0:0) и Рафы Бенитеса в 2015 году (0:0).