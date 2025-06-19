Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Пачука
0
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Зарубежный
04:00
Аль-Айн
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.70
X
4.77
П2
1.45
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
2
:
Видад
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.14
П2
6.11
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.66
X
4.21
П2
1.72

Гарсия об 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Реал» хотел победить, хорошо начать турнир, смешанные ощущения. Забить гол в 1-м матче в старте — невероятно"

Команды сыграли со счетом 1:1 в первом туре чемпионата мира среди клубов. 21-летний полузащитник мадридцев открыл счет на 34-й минуте. На 92-й Федерико Вальверде не реализовал пенальти.

Источник: Спортс"

"Ощущения смешанные. Хотели победить, хотели начать с хорошего результата, но сражались до самого конца. Соперник провел отличный матч, и я уверен, что этот один набранный балл в итоге окажется важным.

Что касается Феде — это не имеет значения, я уверен, что все следующие пенальти он реализует без проблем. Очень хочется сыграть оставшиеся два матча и продолжать двигаться вперед.

[Забить гол] — это привилегия. Я с самого детства здесь, и забить гол в первом матче за основную команду в стартовом составе — это просто невероятно«, — сказал полузащитник “Реала” Гонсало Гарсия.