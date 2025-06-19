Гарсия об 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Реал» хотел победить, хорошо начать турнир, смешанные ощущения. Забить гол в 1-м матче в старте — невероятно"

"Ощущения смешанные. Хотели победить, хотели начать с хорошего результата, но сражались до самого конца. Соперник провел отличный матч, и я уверен, что этот один набранный балл в итоге окажется важным.
Что касается Феде — это не имеет значения, я уверен, что все следующие пенальти он реализует без проблем. Очень хочется сыграть оставшиеся два матча и продолжать двигаться вперед.
[Забить гол] — это привилегия. Я с самого детства здесь, и забить гол в первом матче за основную команду в стартовом составе — это просто невероятно«, — сказал полузащитник “Реала” Гонсало Гарсия.