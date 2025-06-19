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Куртуа об 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Реал» играл слишком медленно в 1-м тайме и неплохо во 2-м. Пенальти был немного глупым"

«Мадрид» и саудовский клуб сыграли вничью (1:1) в 1-м туре клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

О сложности игры.

«Мы играли слишком медленно в первом тайме, с трудом находили ритм игры. Пенальти был немного глупым. Затем мы играли быстрее и ловчее. Если мы будем придерживаться нашей игры во втором тайме, это должно нам помочь».

О промахе Вальверде с пенальти.

«У него очень сильный удар, и Буну немного рано вышел и чуть не поглотил его из-за этого. Феде нужно держать голову выше, и мы должны продолжать».

О матче.

«Мы должны стараться прибавлять в передачах и не всегда стремиться атаковать. У Вини, Родриго и Браима есть качество. Мы неплохо сыграли во втором тайме, но не смогли победить».

О дебюте Трента и Хейсена.

«Я думаю, они сыграли хорошо. Если есть что-то, что нужно исправить, мы это сделаем», — сказал голкипер «Реала».