Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
01:00
Пачука
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Зарубежный
04:00
Аль-Айн
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.70
X
4.77
П2
1.45
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
2
:
Видад
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.14
П2
6.11
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.66
X
4.21
П2
1.72

Буну об 1:1 с «Реалом»: «Соперник силен, у него первоклассные игроки, “Аль-Хилалю” было нелегко. Пенальти — вопрос интуиции и удачи, сегодня был шанс его отразить»

«Аль-Хилаль» сыграл вничью (1:1) с «Мадридом» в 1-м туре клубного чемпионата мира. Вратарь саудовцев отразил одиннадцатиметровый удар Федерико Вальверде на 92-й минуте игры.

Источник: Спортс"

"Это был нелегкий матч. Соперник силен, у него первоклассные игроки, и он играет на очень высоком уровне. С ними было тяжело во втором тайме, но мы знали, как защитить наши ворота.

Благодарю Бога за сэйв пенальти. Как вратарь, вы должны делать свою работу на поле. Вам нужно полностью сосредоточиться против «Реала», потому что это непростая команда с отличными игроками, и мы оставались полностью сосредоточенными«, — сказал голкипер “Аль-Хилаля”.

Также Буну высказался об отраженном пенальти в интервью DAZN: «Честно говоря, я всегда говорю, что пенальти — это вопрос интуиции и удачи. Сегодня был шанс отразить его, а в другие разы — нет».