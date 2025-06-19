Трент о дебюте за «Реал»: «О таком мечтает каждый футболист. У клуба глобальная фан-база — я чувствовал поддержку с момента подписания контракта»

«Потрясающий день моего дебюта в “Реале”. О таком мечтает каждый футболист.
Есть некоторое разочарование из-за того, что не удалось победить. Менталитет футболиста «Реала» заключается в том, чтобы ждать победы в каждом матче, впрочем был и позитив, особенно во втором тайме.
Это невероятно. Честно говоря, я чувствовал поддержку с того момента, как подписал контракт с клубом.
У «Реала» глобальная фан-база, по-настоящему глобальная. Ты чувствуешь это каждый день. Фанаты есть и на тренировочной базе, и в отеле. Во всех социальных сетях поддержка невероятная", — сказал Трент Александер-Арнолд.