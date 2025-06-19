Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Айн
0
:
Ювентус
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Пачука
1
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
2
:
Видад
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.00
П2
6.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.06
П2
1.77

Трент о дебюте за «Реал»: «О таком мечтает каждый футболист. У клуба глобальная фан-база — я чувствовал поддержку с момента подписания контракта»

Защитник мадридцев провел 65 минут на поле в матче клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля» (1:1).

Источник: Спортс"

«Потрясающий день моего дебюта в “Реале”. О таком мечтает каждый футболист.

Есть некоторое разочарование из-за того, что не удалось победить. Менталитет футболиста «Реала» заключается в том, чтобы ждать победы в каждом матче, впрочем был и позитив, особенно во втором тайме.

Это невероятно. Честно говоря, я чувствовал поддержку с того момента, как подписал контракт с клубом.

У «Реала» глобальная фан-база, по-настоящему глобальная. Ты чувствуешь это каждый день. Фанаты есть и на тренировочной базе, и в отеле. Во всех социальных сетях поддержка невероятная", — сказал Трент Александер-Арнолд.