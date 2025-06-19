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Куртуа о «Реале» при Алонсо: «Мы четыре года играли под руководством Анчелотти — некоторые вещи еще делаем на автоматизме»

Мадридская команда сыграла вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) в матче клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

"Хаби Алонсо хочет видеть свою манеру игры. Другой способ игры в обороне и другой способ игры в атаке.

Мы четыре года играли под руководством Карло Анчелотти — некоторые вещи еще делаем на автоматизме.

Мы должны измениться в соответствии с требованиями нового тренера. Но это не произойдет за четыре дня.

Мы стараемся, смотрим видео, много разговариваем — все станет лучше. Мы извлечем много уроков из первого матча«, — сказал вратарь “Реала” Тибо Куртуа.

Проблемный старт «Реала» Алонсо: провалили 1-й тайм, запороли пенальти на 90+2, упустили победу над «Аль-Хилалем».