Куртуа о «Реале» при Алонсо: «Мы четыре года играли под руководством Анчелотти — некоторые вещи еще делаем на автоматизме»

"Хаби Алонсо хочет видеть свою манеру игры. Другой способ игры в обороне и другой способ игры в атаке.
Мы четыре года играли под руководством Карло Анчелотти — некоторые вещи еще делаем на автоматизме.
Мы должны измениться в соответствии с требованиями нового тренера. Но это не произойдет за четыре дня.
Мы стараемся, смотрим видео, много разговариваем — все станет лучше. Мы извлечем много уроков из первого матча«, — сказал вратарь “Реала” Тибо Куртуа.
Проблемный старт «Реала» Алонсо: провалили 1-й тайм, запороли пенальти на 90+2, упустили победу над «Аль-Хилалем».