«Соболев сильнее Кассьерры — он свое отыграл, идет с пляжа, слабое звено. Александр попал в “Зенит” в сложное время, растренированный». Экс-директор «Ленфильма» Тельнов о клубе

Не думаю, что Осипенко усилил бы «Зенит». А Даку — топовый форвард. Если бы он пришел в «Зенит», пришлось бы убирать кого-то из атаки.
— Кого?
— Мне кажется, Кассьерру. Он свое уже отыграл в «Зените». Идет с пляжа, слабое звено.
— В Соболева у вас больше веры? Парень с мотивацией, характером?
— Да, просто попал в «Зенит» в сложное время, растренированный, психологически не в лучшем состоянии был.
А сейчас он подготовится, ему надо забить — и потом пойдет. Сами от него будут отскакивать мячи в ворота. Соболев сильнее Кассьерры.
— Почему с Даку не договорились, как думаете?
— Требования, наверное, завышенные выдвинул он, его агент.
Медведев, глава «Зенита», сказал, что загвоздка была не только в сумме контракта. Может, условия невыполнимые для «Зенита». Или деньги не удалось, куда надо, перевести.
Много может быть нюансов в этих вопросах.
Клубы договорились, а с игроком договориться не удалось, — вот что удивляет. Жестко сказали: не нужен Даку. Значит, были на то причины, — сказал бывший директор «Ленфильма» и болельщик «Зенита» Вячеслав Тельнов.