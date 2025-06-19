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«Соболев сильнее Кассьерры — он свое отыграл, идет с пляжа, слабое звено. Александр попал в “Зенит” в сложное время, растренированный». Экс-директор «Ленфильма» Тельнов о клубе

— Не понимаю, зачем «Зенит» рассматривал Осипенко из «Ростова». Я считаю его слабым защитником. Да, он что-то там забивал, отдавал передачи, но в обороне-то надо уметь играть.

Источник: Спортс"

Не думаю, что Осипенко усилил бы «Зенит». А Даку — топовый форвард. Если бы он пришел в «Зенит», пришлось бы убирать кого-то из атаки.

— Кого?

— Мне кажется, Кассьерру. Он свое уже отыграл в «Зените». Идет с пляжа, слабое звено.

— В Соболева у вас больше веры? Парень с мотивацией, характером?

— Да, просто попал в «Зенит» в сложное время, растренированный, психологически не в лучшем состоянии был.

А сейчас он подготовится, ему надо забить — и потом пойдет. Сами от него будут отскакивать мячи в ворота. Соболев сильнее Кассьерры.

— Почему с Даку не договорились, как думаете?

— Требования, наверное, завышенные выдвинул он, его агент.

Медведев, глава «Зенита», сказал, что загвоздка была не только в сумме контракта. Может, условия невыполнимые для «Зенита». Или деньги не удалось, куда надо, перевести.

Много может быть нюансов в этих вопросах.

Клубы договорились, а с игроком договориться не удалось, — вот что удивляет. Жестко сказали: не нужен Даку. Значит, были на то причины, — сказал бывший директор «Ленфильма» и болельщик «Зенита» Вячеслав Тельнов.