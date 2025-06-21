Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
01:00
Лос-Анджелес
:
Эсперанс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.45
П2
3.90
Футбол. Зарубежный
04:00
Бавария
:
Бока Хуниорс
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.70
П2
9.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
6
:
Окленд
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
0
:
Ботафого
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Мамелоди Сандаунз
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
8.40
X
5.60
П2
1.42

Бэйл намерен приобрести «Кардифф Сити», «Плимут» в планы не входит. Валлийцы заняли последнее место в Чемпионшипе

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Реала» может стать совладельцем «Плимута» совместно с американской компанией. По итогам минувшего сезона английский клуб вылетел из Чемпионшипа в третий дивизион.

Источник: Спортс"

По данным The Athletic, консорциум, возглавляемый Бэйлом, предпринял попытку купить «Кардифф». В прошлом месяце владельцу клуба было направлено письмо, в котором заявлялось о желании приобрести клуб. Были представлены финансовые условия.

Винсент Тан отклонил предложение, но интерес Гарета остается неизменным. Отмечается, что экс-футболист не планирует покупать «Плимут», несмотря на недавние сообщения.

«Кардифф» закончил сезон на последнем месте в Чемпионшипе, отстав от «Плимута» на 2 очка.

Главный тренер Омер Рыза был уволен в апреле, его временно заменил бывший партнер Бэйла по сборной Уэльса Аарон Рэмзи. Брайан Барри-Мерфи был назначен новым тренером перед сезоном-2025/26.