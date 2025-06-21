Мареска об 1:3: «Фламенго» заслужил победу, матч полностью изменился за 6 минут. «Челси» пытался внести в игру что-то новое — для следующего сезона и будущего"

У нас есть еще одна игра, мы постараемся победить. Игра полностью изменилась за шесть минут. К сожалению, мы пропустили дважды за короткий промежуток времени, затем была красная карточка. Мы пытались [отыграться]. Поздравляю их", — сказал Мареска.