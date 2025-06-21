Ди Мария набрал 16 очков в матче с «Оклендом», Баррейра — 14. У полузащитников «Бенфики» дубли

Анхель Ди Мария реализовал пенальти в концовках обоих таймов. Всего у полузащитника «Бенфики» 16 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч, +2 за заработанный пенальти). Его выбрали 12,32% игроков.