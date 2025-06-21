Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
01:00
Лос-Анджелес
:
Эсперанс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.45
П2
3.90
Футбол. Зарубежный
04:00
Бавария
:
Бока Хуниорс
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.70
П2
9.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
6
:
Окленд
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
0
:
Ботафого
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Мамелоди Сандаунз
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
8.40
X
5.60
П2
1.42

Ди Мария набрал 16 очков в матче с «Оклендом», Баррейра — 14. У полузащитников «Бенфики» дубли

Анхель Ди Мария реализовал пенальти в концовках обоих таймов. Всего у полузащитника «Бенфики» 16 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч, +2 за заработанный пенальти).

Анхель Ди Мария реализовал пенальти в концовках обоих таймов. Всего у полузащитника «Бенфики» 16 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч, +2 за заработанный пенальти). Его выбрали 12,32% игроков.

Леандро Баррейро забил дважды за 2 минуты во 2-м тайме. У него за матч 14 очков, полузащитника «Бенфики» выбрали всего 8 фэнтези-менеджеров (0,18%).

Эвангелос Павлидис набрал 10 очков за 1+1, нападающий есть в 31,21% команд. У Николаса Отаменди 9 очков — за ассист и сухой матч. Его выбрали 11,83% игроков.

? Моя команда на КЧМ.