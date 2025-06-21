«Тоттенхэм» сделал запрос по Семеньо. «Борнмут» оценивает вингера в 70 млн фунтов

«Вишни» оценивают 25-летнего футболиста в 70 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне АПЛ Семеньо провел 37 матчей, отличившись 11 голами и 5 ассистами. Его статистика — здесь.
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ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.Читать дальше