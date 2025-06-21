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«Тоттенхэм» сделал запрос по Семеньо. «Борнмут» оценивает вингера в 70 млн фунтов

Лондонский клуб сделал запрос о возможности трансфера вингера «Борнмута», но пока не предпринимает дальнейших действий, пишет The Athletic.

Источник: Спортс"

«Вишни» оценивают 25-летнего футболиста в 70 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне АПЛ Семеньо провел 37 матчей, отличившись 11 голами и 5 ассистами. Его статистика — здесь.

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