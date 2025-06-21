Игрок «Манчестер Сити» еще должен переговорить с Оканом Буруком, главным тренером «Галатасарая», прежде чем клубы договорятся о сделке. В настоящее время Гюндоган выступает на клубном чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что «Сити» может отпустить 34-летнего футболиста бесплатно. У Илкая остался один год по контракту.
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ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.Читать дальше