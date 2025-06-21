«Комо» пытался подписать Антони. Вингер «МЮ» хочет вернуться в «Бетис»

Однако сам футболист отдает приоритет возвращению в «Бетис», где он играл в прошлом сезоне на правах аренды. В английском клубе знают о желании игрока, но еще не договорились с испанцами.
Статистику 25-летнего бразильца можно найти здесь.
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