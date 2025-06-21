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Ямаль об экс-порноактрисе Бавель: «Я никогда ее не видел. Мы не встречались — я сказал ей нет. Я живу с мамой, она не пускает ни одну женщину в дом»

Ранее девушка рассказала, что 17-летний вингер «Барселоны» забрасывал ее сообщениями, приглашая к нему домой и на частные вечеринки. По ее словам, она не захотела встречаться с несовершеннолетним. Вероятно, ее заявление было сделано на фоне слухов о романе Ямаля с 29-летней инфлюэнсером и OnlyFans-моделью Фати Васкес.

Источник: Спортс"

Ранее девушка рассказала, что 17-летний вингер «Барселоны» забрасывал ее сообщениями, приглашая к нему домой и на частные вечеринки. По ее словам, она не захотела встречаться с несовершеннолетним. Вероятно, ее заявление было сделано на фоне слухов о романе Ямаля с 29-летней инфлюэнсером и OnlyFans-моделью Фати Васкес.

"Вчера я говорил с ней, и у меня есть скриншот, где она написала, что это ложь, что она ничего не говорила и что, очевидно, мы никогда не встречались.

И никаких фото быть не может. Раз я никогда ее не встречал, то у нее не может быть фотографии, на которой я вхожу в свой дом.

Это невозможно! И, кроме того, она не может войти ко мне домой, потому что я живу с матерью, а она не пускает ни одну женщину в мой дом.

Это все ложь, я никогда ее не видел, вы можете спросить ее. Она скажет вам в оправдание, что не встречается с несовершеннолетними. Но мы не встречались, потому что я сказал ей нет«, — заявил полузащитник “Барсы” и сборной Испании.

Бавель, которой сейчас 29 лет, ранее была участницей скандальной истории с Икером Касильясом и Луишем Фигу. Она рассказала о связи с бывшим вратарем «Реала», а затем в эфире Telecinco заявила, что на том же мероприятии, где ее видели с Касильясом, Фигу предложил ей пойти с ним после того, как она закончит проводить время с Икером. Позднее, когда Фигу пригрозил судебным иском, Клаудия отказалась от этих слов.

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