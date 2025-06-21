Ямаль об экс-порноактрисе Бавель: «Я никогда ее не видел. Мы не встречались — я сказал ей нет. Я живу с мамой, она не пускает ни одну женщину в дом»

Бавель, которой сейчас 29 лет, ранее была участницей скандальной истории с Икером Касильясом и Луишем Фигу. Она рассказала о связи с бывшим вратарем «Реала», а затем в эфире Telecinco заявила, что на том же мероприятии, где ее видели с Касильясом, Фигу предложил ей пойти с ним после того, как она закончит проводить время с Икером. Позднее, когда Фигу пригрозил судебным иском, Клаудия отказалась от этих слов.