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Генсек РФС Митрофанов: «Cчитать, что ужесточение лимита поспособствует повышению качества, — заблуждение. Сам по себе он не готовит футболистов»

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал оправданным обсуждение возможного изменения лимита на легионеров в российском футболе.

Источник: Спортс"

"Лимит является вопросом, который всегда будет обсуждаться — это одно из важнейших правил формирования команд.

Лимит — это не количественный вопрос, сегодня столько, завтра столько. У лимита есть цель — улучшение качества футболистов твоей национальной сборной, твоей страны.

Но сам по себе лимит не готовит футболистов. Поэтому считать, что ужесточение лимита поспособствует повышению качества , — заблуждение.

Должны работать все элементы системы.

Подготовка футболистов, детско-юношеских соревнований, которые дают результат, есть дополнительные ограничения, которые работают в Первой и Второй лигах, дают повышение качества футболистов.

Лимит должен способствовать балансу, сейчас 8 игроков на поле, 13 в заявке, при этом все забывают о наличии 12 доморощенных футболистов.

У нас с министерством спорта идет постоянный диалог, есть соглашение по развитию футбола, есть постоянная двусторонняя комиссия, которая анализирует вопросы подготовки резерва и футболистов, смотрит, какие правила в порядке лимита.

Поэтому вопрос будет всегда актуальным и на повестке, но в футболе формирование команд планируется не на один сезон", — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.