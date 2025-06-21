Генсек РФС Митрофанов: «Cчитать, что ужесточение лимита поспособствует повышению качества, — заблуждение. Сам по себе он не готовит футболистов»

"Лимит является вопросом, который всегда будет обсуждаться — это одно из важнейших правил формирования команд.
Лимит — это не количественный вопрос, сегодня столько, завтра столько. У лимита есть цель — улучшение качества футболистов твоей национальной сборной, твоей страны.
Но сам по себе лимит не готовит футболистов. Поэтому считать, что ужесточение лимита поспособствует повышению качества , — заблуждение.
Должны работать все элементы системы.
Подготовка футболистов, детско-юношеских соревнований, которые дают результат, есть дополнительные ограничения, которые работают в Первой и Второй лигах, дают повышение качества футболистов.
Лимит должен способствовать балансу, сейчас 8 игроков на поле, 13 в заявке, при этом все забывают о наличии 12 доморощенных футболистов.
У нас с министерством спорта идет постоянный диалог, есть соглашение по развитию футбола, есть постоянная двусторонняя комиссия, которая анализирует вопросы подготовки резерва и футболистов, смотрит, какие правила в порядке лимита.
Поэтому вопрос будет всегда актуальным и на повестке, но в футболе формирование команд планируется не на один сезон", — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.