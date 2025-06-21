«Фламенго» и «Бавария» вышли в ⅛ финала КЧМ

«Фламенго» после победы над «Челси» (3:1) обеспечил себе первое место в группе D. У команды 6 очков после 2 матчей против 3 у лондонцев и тунисского «Эсперанса». При этом бразильцы обыграли обе эти команды, что даст преимущество в случае возможного равенства очков.
«Бавария» после победы над «Бока Хуниорс» (2:1) обеспечила себе выход в плей-офф с 6 очками после 2 игр. Чтобы занять первое место в группе С, мюнхенцам нужно не проиграть «Бенфике» (4 очка в 2 играх) в заключительном туре.
Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.Читать дальше