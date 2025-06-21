«Фламенго» и «Бавария» вышли в ⅛ финала КЧМ

«Фламенго» после победы над «Челси» (3:1) обеспечил себе первое место в группе D. У команды 6 очков после 2 матчей против 3 у лондонцев и тунисского «Эсперанса». При этом бразильцы обыграли обе эти команды, что даст преимущество в случае возможного равенства очков.